Kemeriahan Konser Radwimps di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Jepang, Radwimps sukses menggelar konser bertajuk The Way You Yawn, And The Outcry Of Peace di Jakarta Convention Center pada Minggu (19/5) malam.

Dipromotori oleh PK Entertainment dan SOZO, konser tersebut dihadiri ribuan penggemar yang antusias datang sejak sore.

Radwimps membawakan total 19 lagu hit seperti Lights go out, Zenzenzense, DARMA GRAND PRIX, September San, Nanoka, Is there still anything that love can do?,

Suzume feat. Toaka, DADA, Setsunarensa, Oshakashama, Katawaredoki, Sparkle, Dream lantern, One spring day, Iindesuka?, Kimi To Hitsuji To Ao, Seikai, Nandemonaiya, dan Okoshite.

Rangkaian aktivitas bermusik Radwimps telah meluas ke luar Jepang lewat tur-tur yang mengunjungi berbagai belahan dunia.

Tiket tur dunia Radwimps pada 2023 yang mengunjungi Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Australia habis terjual.

Dengan tinggi antusiasme dari para penggemar, Radwimps baru saja menyelesaikan rangkaian tur RADWIMPS WORLD TOUR 2024 'The way you yawn, and the outcry of Peace' bagian Amerika Latin pada Maret lalu.

Radwimps saat ini sedang menjalankan tur ke Asia untuk menggelar 15 konser tersebar di 12 kota termasuk Jakarta yang menjadi salah satu kota yang paling berkesan dengan antusiasme luar biasa.

PK Entertainment dan SOZO selalu mengutamakan kepuasan penonton dengan memberikan fasilitas yang nyaman dan pengalaman yang tidak terlupakan di setiap acara.