Konser Radwimps di Jakarta Pindah Lokasi, Ini Tempat Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Jepang, Radwimps siap menggelar konser bertajuk 'The way you yawn, and the outcry of Peace' pada 19 Mei 2024 di Jakarta. Beberapa pekan menjelang konser Radwimps, penyelenggara mengumumkan pemindahan lokasi acara dari Beach City International Stadium Ancol ke Jakarta Convention Center Exhibition Hall B. Pemindahan lokasi konser Radwimps ke Jakarta Convention Center Exhibition Hall B diklaim untuk mengakomodasi permintaan besar para penggemar. Baca Juga: Radwimps Bawa Toaka ke Jakarta Tiket konser yang sudah dibeli masih dapat digunakan dan semua pemegang tiket akan segera mendapatkan email mengenai informasi lebih lanjut dari PK Entertainment dan SOZO sebagai pihak promotor. Adapun sisa tiket konser Radwimps di Jakarta masih dapat dibeli melalui laman resmi penyelenggara. Radwimps beberapa hari lalu mengumumkan bahwa penyanyi Toaka bakal menjadi bintang tamu dalam rangkaian tur Asia. Baca Juga: Radwimps Kembali Gelar Konser di Jakarta Toaka menangkap perhatian para pencinta musik di seluruh dunia berkat film ‘Suzume’. Semuanya dimulai saat Radwimps berkolaborasi dengan komposer musik Kazuma Jinnouchi untuk menciptakan soundtrack dan scoring film ‘Suzume’ yang disutradarai oleh Makoto Shinkai.