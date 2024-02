Radwimps Kembali Gelar Konser di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Jepang, Radwimps mengumumkan akan kembali menggelar konser di Jakarta.

Radwimps bakal tampil dalam rangkain tur konser bertajuk ‘The Way You Yawn, and the Outcry of Peace' pada Minggu, 19 Mei 2024 di Beach City International Stadium, Ancol.

Berkaca kepada antusiasme konser tahun lalu, grup beranggotakan Yojiro Noda, Akira Kuwahara, Yusuke Takeda, dan Satoshi Yamaguchi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia.

Konser terakhir Radwimps di Jakarta pada Juli 2023 lalu disambut dengan animo luar biasa dari penggemar.

Pertunjukan itu berhasil menjadi konser tunggal paling laris dari sebuah grup/band asal Jepang sejak regulasi pandemi dicabut.

Tiket konser pertunjukkan Radwimps ‘The Way You Yawn, and the Outcry of Peace' di Jakarta akan dijual mulai Senin, 4 Maret 2024 melalui laman resmi PK Entertainment selaku co-promoter dan SOZO.

Selain datang ke Indonesia, Radwimps juga akan menyambangi beberapa kota lainnya di kawasan Asia.

Band yang terbentuk pada 2001 itu akan memulai tur di Tokyo lalu bertolak ke Yokohama, Manila, Hong Kong, Singapura, Taipei, Jakarta, dan Bangkok.