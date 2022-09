Kemnaker Bakal Gelar Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap menggelar Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 di Bali. Rangkaian pertemuan berlangsung pada 12-14 September 2022.

"Alhamdulillah berbagai persiapan baik sisi substansi maupun teknis kami persiapkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan produk sesuai yang diharapkan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Minggu (11/9).

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-sebasar kepada seluruh pihak, termasuk Kadin, B20, L20, dan Pemerintah Provinsi Bali, atas dukungan untuk kesuksesan kegiatan ini," lanjutnya.

Rangkaian kegiatan di Bali terdiri dari Pertemuan Keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 6th G20 Employment Working Group/EWG Meeting), 2022 G20 OSHNet Annual Meeting.

Selain itu, ada Pertemuan Menteri-menteri Perburuhan dan Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers Meeting/LEMM).

Sebelumnya, Kemnaker menggelar 1st International Conference on Manpower and Sustainable Development (IMSIDE)/Konferensi Internasional Pertama tentang Ketenagakerjaan dan Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan pada 8-9 September 2022 di Bali.

"Rangkaian pertemuan ini akan dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan G20, negara undangan, organisasi internasional, serta sejumlah engagement group," jelasnya.

Presidensi Indonesia G20 bidang ketenagakerjaan mengusung tema utama Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama).