Kemnaker Gelar Konferensi Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN ke-12, Ini yang Dibahas

jpnn.com, NUSA DUA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan Konferensi Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN ke-12 dengan tema 'Pelindungan Ketenagakerjaan Pekerja Migran melalui Pengawasan Ketenagakerjaan'.

Forum tersebut diselenggarakan di Bali pada 5-7 Desember 2023 yang diikuti perwakilan negara-negara anggota ASEAN, ASEAN Secretariat, ASEAN Trade Union Council (ATUC).

Selain itu hadir juga perwakilan dari ASEAN Confederation of Employers (ACE), Alfa Project, International for Migrantion (IOM), International Association of Labour Inspection (IALI), dan International Labour Organization (ILO).

Baca Juga: Kemnaker Terus Tingkatkan Produktivitas SDM Melalui Pembangunan BLK Komunitas

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam sambutannya berharap forum tersebut dapat mewujudkan komitmen ASEAN dalam memberikan pelindungan terhadap pekerja migran melalui pengawasan ketenagakerjaan.

Sebab, menurut Sekjen Anwar, meskipun komitmen untuk melindungi pekerja migran di ASEAN telah dibuat, tetapi pada kenyataannya permasalahan pekerja migran masih tetap kompleks.

Permasalahan tersebut, seperti kerja paksa dan upah yang tidak dibayar.

"Pertemuan ini merupakan sebuah tindakan nyata dan praktis bagi kita semua yang hadir di ruangan ini dalam menerjemahkan komitmen kita untuk bersama-sama memajukan dan melindungi hak-hak pekerja migran," ungkap Sekjen Anwar pada Selasa (5/12) di Nusa Dua, Bali.

Sekjen Anwar mengatakan konferensi ini akan fokus pada pembahasan terkait kebijakan, penerapan standar ketenagakerjaan, dan tantangan pengawasan dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran.