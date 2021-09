Kenang Glenn Fredly, Mutia Ayu: Kamu Akan Selalu Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Mutia Ayu mengenang mendiang suaminya, Glenn Fredly yang berulang tahun pada hari ini, 30 September.

Dia mengatakan bahwa Glenn Fredly bakal selalu ada di hatinya.

"Kamu akan selalu hidup di hatiku until the end of time, karena di sinilah aku menyimpan semua momen luar biasa dalam hidupku bersamamu," ungkap Mutia Ayu melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (30/9).

Ibu satu anak itu mengucap terima kasih atas kehadiran dan kebaikan Glenn Fredly selama ini.

Mutia Ayu lantas mengucap rindu untuk pelantun Akhir Cerita Cinta itu.

"We miss you a ton ayah," imbuh Mutia Ayu.

Mutia Ayu dan Glenn Fredly menikah pada Agustus 2019 dan dikaruniai seorang anak.

Glenn Fredly meninggal dunia pada 8 April 2020 lalu.