Kento Momota Dihajar, Viktor Axelsen Dipukul, Jojo Tembus Semifinal

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie membuat gebrakan besar di Malaysia Open 2019.

Setelah menyingkirkan pemain nomor satu dunia Kento Momota (Jepang) di 16 Besar kemarin, Jonatan hari ini mengalahkan Viktor Axelsen (ranking empat dunia asal Denmark) di perempat final.

Dalam pertandingan di Axiata Arena Kuala Lumpur, Jumat (5/4) malam WIB, Jojo (panggilan Joinatan) menang 21-18, 21-19 dalam laga berdurasi 41 menit (statistik BWF).

Jonatan Christie ???????? unstoppable ???? in second tournament upset as he defeats Axelsen to clinch a slot in the semifinals ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/4T7vjrhDKN — BWF (@bwfmedia) April 5, 2019