Kepala BK DPR Minta Semua Pihak Mampu Mewujudkan Good and Clean Government

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul meminta seluruh pihak melakukan proses penguatan Badan Keahlian, agar dapat bergerak cepat, seirama dengan reformasi yang digulirkan DPR RI.

Menurut dia, secara kelembagaan sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas setiap pusat dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja yang baik

“Saya berharap melalui rapat kerja ini kita semua dapat mewujudkan lingkungan kerja yang good and clean government," ujar Inosentius dalam Rapat kerja mengambil tema “Penguatan Dukungan Badan Keahlian yang Berorientasi pada Kebutuhan DPR RI melalui Sinergitas, Konsolidasi, dan Implementasi Bridging The Research to The Role And Functions Of Parliament dan Evidence Based Legislative Policy Making”.

BK DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan jajaran di lingkungan BK DPR RI dalam rangka mensosialisasikan dan menginternalisasikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, guna memperoleh gambaran mengenai strategi dan inovasi dari setiap pusat.

Sensi, begitu ia akrab disapa menjelaskan, rencana strategis BK DPR RI merupakan dokumen perencanaan jangka menengah.

Rencana itu berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan untuk periode lima tahun ke depan.

Di samping itu juga mendeskripsikan peran BK DPR RI dalam mencapai visi dan misi DPR RI.

Menurut Sensi, rencana strategis BK DPR RI juga menjadi acuan kerja bagi seluruh pusat yang berada di bawah koordinasi BK DPR RI.