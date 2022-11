Kepala BPIP Prof Yudian Sebarkan Pesan Perdamaian kepada Delegasi Peace20

jpnn.com, BALI - Bali kerap menjadi tempat bersejarah dalam konferensi tingkat dunia yang membuahkan aksi dan solusi dalam permasalahan global.

Di Pulau Dewata ini, 60 pemuda-pemudi, delegasi dari lebih dari 50 negara peserta G20 berkumpul di Ubud, Bali dalam Peace International Summit atau KTT Perdamaian Internasional yang bertajuk Peace20, The Golden Rule: Do Unto Others as You Would Have Them Do Unto You pada Selasa (1/11).

KTT Perdamaian yang dibuka secara resmi oleh tuan rumah Panglingsir/Raja Ubud Tjokorda Gde Putra Sukawati ini juga dihadiri Panglingsir Utama Bali dari Kerajaan Klungkung Tjokorda Gde Agung gelar Ida Dalem Semaraputra.

Selain itu, para pembicara internasional Princess Cheryl Halpern selaku Chairwoman Peace20 Dr Abraham Joseph (UN DGGW Peace Activist), Ketua Panitia Nasional Peace International Summit yang juga Ketua PWNU Jatim K.H. Marzuqi Mustamar, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi M.A, Ph.D, pejabat yang mewakili Kapolri, Mendagri, Menteri LHK dan Chairman VOP Prince Damien Dematra.

Kemudian, hadir secara daring narasumber Uskup Riah Abu Asshal dari Palestina, Menteri Parekraf, dan menteri agama. Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi turut memberi arahan kepada para delegasi.

Dia menuturkan, kegiatan Peace International Summit yang diselenggarakan Voice of Peace Initiative (VOP) ini kental dengan semangat persatuan untuk mencapai perdamaian dunia muda-mudi dari berbagai negara, seperti semangat Sumpah Pemuda yang baru-baru ini Bangsa Indonesia peringati.

“Acara ini juga untuk mendukung Presidensi Indonesia dalam G20, sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-5 VOP yang diselenggarakan oleh Bapak Wakil Presiden RI bersama 1000 anak yatim,” tutur Prof. Yudian.