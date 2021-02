Keren! Jalan Sudirman-MH Thamrin Sebentar Lagi Dilengkapi Jalur Sepeda Permanen

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menyiapkan pembangunan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembangunan jalur sepeda permanen tersebut merupakan bagian dari program Jakarta Ramah Bersepeda.

"Pembangunan jalur sepeda permanen ini bertujuan, antara lain menjadikan sepeda sebagai moda pilihan dan alternatif dalam perjalanan first mile and last mile untuk menunjang kebijakan transportasi yang berorientasi transit," kata Syafrin dalam keterangannya, Jumat (5/2).

"Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pesepeda di wilayah DKI Jakarta, serta mewujudkan Jakarta sebagai kota yang humanis, lestari, dan ramah lingkungan," sambung Syafrin.

Ia menjelaskan, jalur sepeda permanen itu dibangun sepanjang 11,2 kilometer dan lebar jalur dua meter.

Pembangunan akan dilakukan pada Februari ini dan ditargetkan rampung Maret 2021.

"Untuk proteksi jalur sepeda, kami menggunakan pot tanaman (planter box) dengan bentuk seperti rantai yang saling terkait," ujar Syafrin.

"Kami mohon partisipasi dan dukungan seluruh stakeholder di lingkungan Pemprov DKI Jakarta beserta masyarakat di Jakarta agar turut mengampanyekan program Jakarta Ramah Bersepeda dengan menyukseskan pembangunan jalur sepeda permanen di ruas Jalan Sudirman-MH. Thamrin," tutup Syafrin. (cr1/jpnn)