Keren! Karya Ari Bayuaji dari Sampah Laut Mejeng di Instalasi Seni The Apurva Kempinski Bali

jpnn.com, DENPASAR - The Apurva Kempinski Bali menggandeng seniman Indonesia asal Mojokerto Ari Bayuaji dalam proyek seni komunitas bertajuk 'Weaving the Ocean: Pieces of Hope'.

Berkolaborasi dengan The Apurva Kempinski, Bayuaji menangkap konsep keseimbangan ekosistem laut dalam instalasi seni bertajuk 'Menenun Lautan'.

Kolaborasi artistik ini dibuat dengan tujuan membawa kesadaran terhadap konservasi laut melalui seni yang berkelanjutan.

Dalam kolaborasi ini, Ari Bayuaji menciptakan permadani rumit yang menggambarkan keindahan halus dan sifat rapuh kehidupan laut dengan epik.

Dia juga menampilkan alat tenun tradisional dan kain daur ulang dari untaian benang yang ditenun dengan plastik parut.

Ari Bayuaji mengatakan deretan karyanya ini terinspirasi dari sampah menumpuk di laut Bali.

"Saya lihat tali plastik ini kalau diuraikan benang-benangnya bisa dijadikan bahan untuk menenun seperti songket," kata Ari Bayuaji dalam jumpa pers daring, baru-baru ini.

Ari Bayuaji mengatakan dirinya melakukan sederet riset mengenai material yang digunakan dalam instalasi ini.