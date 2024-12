The Apurva Kempinski Bali Rayakan Inklusivitas Melalui Gallery of Art: Arts Beyond Boundaries

jpnn.com, BALI - Mengakhiri tahun 2024, The Apurva Kempinski Bali konsisten menjalankan komitmennya terhadap kesetaraan dengan senantiasa berbagi panggung dengan para talenta lokal untuk tampil dan menunjukkan kreativitas mereka sembari merayakan keberagaman Indonesia. Bekerja sama dengan Diego Berel, pelukis berbakat yang mengekspresikan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan melalui warna-warna di kanvas, The Apurva Kempinski Bali mempersembahkan pameran eksklusif, ‘Gallery of Art: Arts Beyond Boundaries’. Dibuka untuk umum mulai tanggal 29 November 2024 di Pendopo Lobby, pameran ini bergagasan untuk membangkitkan kembali semangat juang dalam mengatasi tantangan melalui upaya, semangat, dan ketangguhan yang konsisten. Baca Juga: The Apurva Kempinski Bali Selenggarakan Acara Ramah Lingkungan Pameran ini bertujuan untuk memberi motivasi dalam sebuah perjalanan untuk mengubah hambatan menjadi pencapaian, membangun kepercayaan diri, dan membentuk karakter yang kuat secara profesional dan pribadi sambil menunjukkan bahwa keterbatasan dapat dilewati dengan tekad yang kuat. Seniman yang memamerkan karyanya, Diego Berel, adalah seorang pelukis muda asal Indonesia yang berhasil menghadapi berbagai tantangan, dan terus mengekspresikan dirinya melalui lukisan-lukisannya yang telah diakui secara internasional. Lahir di Jakarta, ia telah memamerkan berbagai seni visual, termasuk lukisan abstrak, dalam beberapa pameran lukisan di Jakarta, Bali, London, dan Kuala Lumpur. Baca Juga: Apurva Kempinski Bali Pamerkan Naskah Berusia Berabad-abad Zaman Majapahit Ia juga telah menghadiri beberapa pameran daring luar negeri di London, Los Angeles, dan Tokyo. Kecintaannya pada seni lukis diwarisi dari bakat seni ayahnya, sementara kecintaannya pada seni lukis tumbuh ketika ia masih bersekolah di sekolah berkebutuhan khusus di Jakarta Selatan. Sebagian besar lukisannya terinspirasi oleh budaya Adonara, Nusa Tenggara Timur, tempat asal ibunya. Gaya melukis Diego menggambarkan unsur-unsur alam dan masyarakat, menampilkan warna-warna yang berani dan cerah.