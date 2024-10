Keren! Perwakilan Insan Pegadaian Ikuti E-Sport Edutainment Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Insan Pegadaian Rama Andika Prasetya melenggang ke Grand Final Microsoft Excel World Championship Indonesia (MEWCI) 2024, yang digelar di Point Arena Jakarta, Minggu (13/10).

Pada kompetisi tersebut Rama berhasil menjadi juara 3 pada kategori BUMN, dan meraih posisi 4 pada Grand Final All Categories MEWCI 2024.

Microsoft Excel World Championship Indonesia 2024 merupakan event pertama bagi para mahasiswa dan profesional di bidang Microsoft Excel.

Baca Juga: PT Pegadaian Miliki 241 Ribu Lebih Agen Hebat

Event e-sport ini terdiri dari tiga kategori, yakni Rookie, Professional dan BUMN. Tiga terbaik dari ketiga kategori tersebut berlaga di Grand Final untuk memperebutkan 1 kursi Best of the Best.

Rama yang merupakan Assistant Manager Kantor Pegadaian Area Medan 2 ini mengaku excited dan bangga, melalui kepiawaiannya menggunakan Microsoft Excel untuk menunjang pekerjaan sehari-harinya, dia berhasil mewakili perusahaan pada kegiatan tersebut.

“Saya bangga mewakili Pegadaian dan menjadi salah satu dari 3 besar di kategori BUMN. Sebelumnya kami diadu dulu di kategori masing-masing, hingga menjadi 3 besar. Ada kategori rookie atau mahasiswa, professional atau umum, serta BUMN. Kemudian total 9 orang beradu kembali di babak Grand Final untuk memperebutkan posisi 1 yang nanti akan diberangkatkan mewakili Indonesia di ajang dunia Financial Modeling World Cup di Las Vegas. Alhamdulillah saya meraih posisi 4 di ajang Grand Final tersebut. Walaupun tidak berangkat ke Las Vegas, namun saya tetap bangga karena sudah berada di posisi sejauh ini,” tutur Rama.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengaku bangga atas pencapaian yang diraih oleh Insan Pegadaian di ajang tersebut.

“Alhamdulillah satu lagi prestasi dari Insan Pegadaian yang membanggakan. Biasanya E-Sport lebih ke entertainment, tapi kompetisi E-Sport yang satu ini lebih ke edutainment ya, memadukan game dengan skill microsoft excel. Semoga pencapaian dari Rama akan memacu Insan Pegadaian lainnya untuk berprestasi tidak hanya di internal, namun juga di nasional hingga internasional kedepannya,” tutur Damar.