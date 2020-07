Pertengkaran Nikita Mirzani dan Baim Wong Cuma Rekayasa?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong dikabarkan tengah berseteru dengan Nikita Mirzani.

Mereka terlibat saling sindir di media sosial. Perseteruan keduanya bermula saat Nikita membela karyawannya yang merupakan mantan pegawai Baim Wong.

Teranyar, warganet menduga perseteruan keduanya itu hanya sekadar rekayasa untuk film yang mereka bintangi.

Tudingan warganet itu bermua dari foto yang diunggah Jeremy Thomas di akun Instagram pribadinya.

Pada foto tersebut tampak Jeremy didampingi oleh Nikita dan Baim Wong yang tertawa lepas.

"Filming with Them, so much Fun and laugh ( directing : baim & Niki 'free fall short film' on set )," tulis Jeremy Thomas, sebagai keterangan, baru-baru ini.

Unggahan itu pun langsung menuai reaksi beragam dari warganet.

"Jadi ini semua settingan untuk film apa gimana deh berantemnya,” celetuk akun putraraffiprasetya.