Kesatuan Teknik

Dahlan Iskan

TENTARA turun tangan di pekerjaan sipil. Pun di Amerika Serikat. Di tahun 2024 ini. Anda sudah tahu: pembersihan jembatan runtuh di Baltimore itu dilakukan sepenuhnya oleh tentara. Yakni oleh US Army Corps of Engineers. Satuan teknik tentara Amerika itu sampai mengirim 1100 personel ke Baltimore. Crane raksasa didatangkan. Bisa mengangkat beban 1.000 ton. Tugasnya jelas: mengambil reruntuhan baja jembatan di kedalaman muara sungai Patapsco. Tentara juga mengerahkan tongkang. Baja yang berhasil diangkat ditaruh di tongkang. Untuk diangkut ke pelabuhan Baltimore. Tongkang memang bebas lalu-lalang. Tidak memerlukan kedalaman seperti kapal. Bagian bawah tongkang datar. Tidak khawatir nyangkut sesuatu di dalam air. Yang istimewa: tentara juga mendatangkan kapal sonar. Tugasnya ''memotret'' dasar sungai. Media di Amerika mendapat foto-foto hasil ''pemotretan'' itu. Sangat dramatis. Terlihat jelas posisi runtuhan jembatan itu. Yang membuat dramatis adalah tata warna sinarnya. Begitu jelas barang yang ada di dasar sungai.