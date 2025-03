Keseruan Merch-Making Market 2025, Edisi Perdana Langsung Meriah

jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran Merch-Making Market (MMM) 2025 sukses digelar di Brickhall Fatmawati, Jakarta pada 21-23 Maret 2025 lalu.

Pengunjung tanpa henti memadati tiga hari music merchandise expo yang digarap oleh PT. Gaban dan Pilon Studio tersebut.

Pada pergelaran perdana itu, MMM memberi sajian utama dengan melibatkan sekitar lebih 200 musisi dan band yang tergabung di 80 booth yang tersebar di area Brickhall

Fatmawati.

Ramainya aktivitas jual beli menjadi pemandangan manis yang terjadi selama tiga hari tersebut.

Beberapa personel band turun langsung untuk bertemu dengan pengunjung yang mampir ke booth, sebut saja Jimi Multhazam (Morfem, Jimi Jazz), Gusti Irwan Wibowo,

Ekrig (Avhath), Firman Zaenudin (Teenage Death Star), Baale, Henry Foundation (Goodnight Electric), hingga Tiara Andini dan Yogha Prasiddhamukti (Skandal).

Fikar Akbar, Event Director dari MMM 2025 menyampaikan bahwa pergelaran perdana tersebut berlangsung dengan hasil yang diharapkan oleh sejak awal.

“Alhamdulillah, untuk event pertama Merch-Making Market yang disiapkan dengan waktu tergolong singkat, sungguh-sungguh di luar ekspektasi in a very good way. Banyak pengunjung yang happy dengan adanya acara ini. Selain bisa belanja, mereka mendapatkan experience santai di area F&B untuk akhirnya berjumpa dengan teman-temannya dan berbincang," ungkap Fikar Akbar.

Tidak hanya sebatas ajang jual beli merchandise band saja, Merch-Making Market (MMM) turut menyajikan beberapa program spesial selama tiga hari.