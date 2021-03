Ketua MPR RI Kagumi Kiprah Imam Shamsi Ali di Dunia Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengulik kisah hidup Imam Shamsi Ali, imam di Islamic Center of New York, Amerika Serikat, sekaligus Direktur Jamaica Muslim Center.

Lahir di Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, 5 Oktober 1967, Imam Shamsi Ali kini dipercaya sebagai Presiden Nusantara Foundation yang menaungi pendirian Pondok Pesantren pertama Indonesia di AS. Pesantren itu diberi nama Nur Inka Nusantara Madani, yang berlokasi di Connecticut, AS.

"Beliau merupakan tokoh Muslim Indonesia di New York City, Amerika Serikat yang sangat berpengaruh sebagaimana dilansir oleh New York Magazine 2006,” ujarnya dalam Podcast 'Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik)’ bersama Imam Shamsi Ali untuk konten YouTube Bamsoet Channel, di Jakarta, Kamis (4/3).

Baca Juga: Nusantara Foundation Bakal Bangun Pesantren di AS

Menurut Bamsoet, Imam Shamsi Ali juga sebagai salah satu penerima The 2009 Ellis Island Medal of Honor Award.

“Pengakuan tertinggi yang diberikan kepada imigran dengan kontribusi luar biasa kepada masyarakat Amerika dan dunia," ungkapnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan bahwa saat tragedi 9/11 pada 2001, Imam Shamsi Ali termasuk salah satu dari dua tokoh Muslim di AS yang diundang khusus menemani Presiden AS George W. Bush mengunjungi Ground Zero, tempat runtuhnya gedung World Trade Center (WTC).

Baca Juga: Ketua MPR Dukung Pembangunan Pesantren Nur Inka Nusantara di Amerika Serikat

Imam Shamsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam pertemuan pimpinan agama se-New York City dalam merespons tragedi 9/11 dua hari setelah serangan teroris tersebut.

"Tak heran jika sepanjang tahun 2009 hingga 2014, oleh Universitas Georgetown USA bekerja sama dengan Studi Islam Royal Center Strategis di Yordania, Imam Shamsi Ali dipilih sebagai salah satu dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia," jelas Bamsoet.