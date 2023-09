Ketum Golkar Airlangga Jawab Isu Ganjar-RK, Apa Katanya?

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hanya Ridwan Kamil yang mengetahui kejutan politik yang dilakukan pada pekan depan.

Saat disinggung apakah kejutan itu deklarasi Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil, Airlangga membantahnya.

"Tidak berkaitan itu breaking news-nya," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).

Airlangga juga enggan menjawab mengenai peluang Ridwan Kamil alias RK dipasangkan dengan Ganjar. "Itu belum dibahas," jelas dia.

Meski demikian, menurut Airlangga, proyeksi penempatan RK akan dibahas secara khusus ke depannya. Namun untuk saat ini, lanjut dia, Golkar konsentrasi pada Koalisi Indonesia Maju.

"Proyeksinya nanti," jelas dia.

Seperti diketahui, Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menyebutkan berdasarkan sumbernya di PDIP dan Hanura membocorkan bacawapres Ganjar Pranowo.

Dia mengatakan bacawapres Ganjar itu tersisa dua nama yakni KH Miftahul Akhyar (Rais ‘Aam PBNU) dan Ridwan Kamil (Mantan Gubernur Jawa barat).