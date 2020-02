Kevin De Bruyne Menggila saat Manchester City Pukul West Ham United

jpnn.com, MANCHESTER - Gelandang serang asal Belgia Kevin De Bruyne menjadi bintang buat Manchester City saat menjamu West Ham United dalam laga di Etihad Stadium, Kamis (20/2).

Laga ini seharusnya berlangsung 9 Februari lalu, tetapi karena faktor cuaca, baru digelar dini hari WIB tadi.

De Bruyne menunjukkan kelasnya dengan mencetak satu gol dan satu assist.

City memimpin pada menit ke-30 lewat gol Rodri, menerima sepak sudut dari De Bruyne.

24 - Kevin De Bruyne has had a hand in 24 Premier League goals this season (8 goals & 16 assists), three more than the closest player (Jamie Vardy, 21). Zenith. pic.twitter.com/zrEp5H6gVz — OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2020