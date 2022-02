Kiat Mengelola Emosi dan Kesehatan Mental dalam Rumah Tangga

jpnn.com, JAKARTA - Permasalahan rumah tangga secara langsung akan memengaruhi stabilitas emosi dan kesehatan mental.

Perselingkuhan dan poligami merupakan kasus permasalahan rumah tangga yang dapat dialami siapa saja.

Nah, bagaimana mengelola emosi dan kesehatan mental dalam rumah tangga?

Menjawab pertanyaan ini, PT Kobe Boga Utama mengadakan webinar bertajuk Love Yourself First yang menghadirkan Penulis novel Layangan Putus, Drh. Eca Prasetya dan psikolog klinis Frisca Melissa sebagai narasumber.

Melalui acara ini, Kobe mengajak para wanita, khususnya para ibu untuk bisa lebih memahami dan mencintai diri sendiri di tengah situasi yang tidak diinginkan dalam kehidupan berkeluarga.

"Saat sedang terkena benturan atau masalah cobalah untuk menenangkan diri dan mempersilakan diri untuk merasakan kesedihan serta kekecewaan dari perasaan negatif yang memang hal itu realita serta manusiawi," kata Eca Prasetya.

Selain itu, kata dia, jadikan momen tersebut untuk instropeksi dan memahami diri, namun jangan berlarut-larut. Kemudian cari solusi dan perbaiki diri agar bisa bangkit kembali.

"Serta perhatikan juga orang-orang terdekat, anak misalnya, jangan biarkan masalah dan kesedihanmu memberikan dampak negatif," lanjutnya.