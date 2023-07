KiiP C12 GaN Charger Cocok Untuk Kaum Travelers

jpnn.com, JAKARTA - PT. KiiP KiiP Indonesia memberikan solusi untuk menjawab kebutuhan kaum traveler yaitu dengan meluncurkan produk KiiP C12 GaN Charger 65W. Hadirnya produk KiiP C12 GaN Charger sebagai terobosan baru pada teknologi pengisian daya ini tidak hanya membantu kaum traveler, tetapi juga dapat berguna bagi masyarakat umum yang memiliki gadget beragam. "Hal tersebut sesuai dengan visi dari perusahaan PT. KiiP KiiP Indonesia yang fokus dalam pengembangan teknologi nirkabel maupun wireless yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital," ujar CEO PT Kiip Kiip Indonesia, Meilina Sembiring. Meilina menuturkan KiiP C12 GaN Charger merupakan teknologi baru dalam pengisian daya baterai secara cepat yang bahan materialnya dikembangkan dengan material Gallium Nitride. Material ini mampu menghatarkan arus listrik secara efisien dibandingkan dengan material lainnya. Bahan inilah yang membuat KiiP C12 GaN Charger mampu mengisi daya baterai berbagai perangkat dengan cepat tanpa khawatir charger maupun perangkat mengalami kenaikan suhu yang signifikan saat digunakan. Berbeda dengan teknologi pengisi daya lainnya, KiiP C12 GaN Charger memiliki berbagai fitur unggul yang membuatnya lebih baik daripada mengisi daya lainnya. Adapun keunngulan dari produk ini ialah sebagai berikut.