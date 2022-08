Kinerja Positif Selama Pandemi Covid-19, Sampoerna Raih 2 Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja positif PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) membuahkan hasil.

Emiten berkode HMSP itu meraih dua penghargaan yakni Best Public Company Award 2022 dan Top Corporate Award 2022 dalam ajang Indonesia Best Public Company Awards 2022 yang digelar oleh Warta Ekonomi pada Kamis (4/8).

Kedua apresiasi itu diberikan berkat kinerja positif Sampoerna pada dua tahun selama periode pandemi Covid-19.

Founder & Prescom Warta Ekonomi mengatakan Fadel Muhammad mengatakan Indonesia sedang memasuki periode pemulihan ekonomi pascapandemi.

Selain itu, tantangan eksternal di tingkat global pun masih melanda.

Fadel menyebut situasi penuh tantangan ini, sejumlah emiten masih mampu mencatatkan kinerja positif.

“Pemberian apresiasi ini diharapkan juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara terjun ke bursa saham untuk turut memajukan perekonomian,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (8/8).

Indonesia Best Public Company Awards 2022 mengangkat tema Maintaining Quality and Facing Future Growth in the Pandemic Recovery.