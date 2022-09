Kini Pelajar Bisa Mengetahui Tugas dan Fungsi Bea Cukai lewat Program Ini

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai konsisten menjalankan berbagai program yang langsung menyasar masyarakat, salah satunya, customs goes to school and campus. “Upaya kami dalam mendekatkan diri ke masyarakat dan meningkatkan pengetahuan di bidang kepabeanan dan cukai telah dilakukan lewat beberapa program, salah satunya, kunjungan ke sekolah atau kampus. Atau, kami menerima kunjungan mahasiswa,” ungkap Hatta Wardhana, Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan. Bea Cukai Pekanbaru menerima kunjungan siswa SMP Islah As-Shofa pada Rabu (14/9). Dalam kunjungan ini, dijelaskan berbagai tugas yang dilakukan Bea Cukai, seperti oleh unit anjing pelacak. Baca Juga: Gandeng Kemenkeu One Jawa Timur, Bea Cukai Melepas Ekspor Rumput Laut ke China Sementara itu, di Sulawesi, Bea Cukai menerima kunjungan dari Himpunan Mahasiswa Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan terkait pungutan negara yang dikumpulkan Bea Cukai dan kontribusinya terhadap perekonomian negara. Kegiatan kunjungan ke sekolah dilakukan Bea Cukai Kediri yang bekerja sama dengan MAN 10 Jombang. Baca Juga: PT Shimoda Trade dan Dihao Luggage Terima Fasilitas Gudang Berikat dari Bea Cukai Selain memberikan informasi terkait tugas dan fungsi Bea Cukai, dalam kesempatan tersebut, dipaparkan informasi terkait PKN STAN. Hatta menambahkan Bea Cukai memberikan kesempatan bagi siswa maupun mahasiswa untuk menggali informasi terkait kepabeanan dan cukai.

Bea Cukai menjelaskan tugas dan fungsinya kepada pelajar di berbagai daerah melalui program customs goes to school and campus

