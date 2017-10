Kiper Persela Wafat, Ibnu Jamil Unggah Foto Ini ke Instagram

Ibnu Jamil. Foto: dok Jawa Pos

jpnn.com - Ucapan belasungkawa atas meninggalnya kiper sekaligus kapten Persela Lamongan, Choirul Huda masih terus mengalir, Senin (16/10). Termasuk dari kalangan selebriti.

Melalui akun Instagram pribadinya, aktor Ibnu Jamil menyampaikan ucapan duka. Dirinya mengunggah foto Choirul Huda dengan tulisan “Selamat Jalan Cap”.

Pada keterangannya dia menuliskan, “RIP CHOIRUL HUDA…???? Sepakbola Indonesia kembali berduka”.

Ucapan duka ini lantas diikuti oleh followernya. Seperti diungkapkan akun irfanisevic.

“RIP choirul huda.. thanks for the dedication and inspiration,” ucapnya.

Akun elton_glorio, “Turut berduka cita, semoga mas choirul hud mendapat tempat di sisinnya diampuni segala dosa dosanya serta di terima amal ibadahnya, Amin”.

Sumber : Pojoksatu