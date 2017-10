Paul Pogba Kirim Ucapan Duka untuk Choirul Huda

Paul Pogba. Foto: AFP

jpnn.com, MANCHESTER - Kematian kiper sekaligus kapten Persela Lamongan Choirul Huda tak hanya membuat pencinta sepak bola Indonesia berduka.

Bintang Manchester United Paul Pogba juga dipayungi kesedihan mendalam.

Mantan pemain termahal di dunia itu pun mengirimkan kalimat duka untuk Choirul melalui Twitter resminya.

“RIP Choirul Huda. My prayers to you and your family #RIPHuda,” demikian tulis Pogba sepuluh jam lalu.

Hingga kini, cuitan gelandang muslim itu sudah di-retweet 19.384 kali.

Ucapan penggawa tim nasional Prancis itu juga sudah mendapat 15.265 like.