Kisah di Balik Serial Lukas: The Journey of an Altar Boy

jpnn.com, JAKARTA - Layanan streaming, Vision+ menghadirkan serial terbaru berjudul Lukas: The Journey of an Altar Boy.

Serial bergenre drama dan petualangan itu dirilis dalam rangka menyambut Natal dan tahun baru 2022.

Lukas: The Journey of an Altar Boy menceritakan kisah seorang anak laki-laki bernama Lukas yang berpetualang mencari ayahnya yang menghilang sejak lama.

Baca Juga: Vinyard Queens The Series Suguhkan Kehidupan Remaja Masa Kini

Dia ditemani Frans dan Flory, kedua teman di pendidikan Misdinar dalam menjalankan misinya.

Lukas pergi secara diam-diam supaya niatnya tidak diketahui oleh ibu dan neneknya.

Petualangan ketiganya disajikan dengan lucu, ringan, serta banyak mengandung nilai-nilai kekeluargaan.

"Pesan moralnya banyak karena ada beberapa values yang kami masukkan, seperti kekeluargaan dan perjuangan terhadap pencarian sosok ayah," kata Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Selain menyajikan petualangan, serial arahan sutradara Jay Sukmo itu juga mengangkat nilai-nilai agama.