Klasemen Akhir MotoGP 2019, Tahun Sempurna Buat Marquez dan Honda

jpnn.com, VALENCIA - Marc Marquez menutup seri pemungkas MotoGP 2019 dengan mencatatkan diri sebagai juara MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (17/11) malam WIB.

Pembalap asal Spanyol itu mengemas poin penuh untuk membawa Repsol Honda membawa pulang gelar juara tim, mengalahkan Ducati yang sebelumnya memimpin dua poin.

Sebelumnya, Marquez mengunci gelar juara dunia tahun ini di Buriram Thailand, dan mempersembahkan gelar kedua bagi Honda sebagai juara konstruktor di Jepang.

Marquez pun menutup salah satu musim terbaik sepanjang kariernya itu dengan 16 posisi start baris terdepan, sepuluh di antaranya dari pole, selalu finis podium, kecuali di Austin, dan menang di 12 grand prix dari 19 yang digelar musim ini.

12 wins from 19 races in 2019 ????



It has been a truly remarkable season for @marcmarquez93! ????#ValenciaGP ???????? pic.twitter.com/wEXyCi87ro — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) November 17, 2019