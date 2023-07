Klasemen Akhir VNL 2023 Putra: AS Gusur Jepang, Eks Jakarta Bhayangkara Luar Biasa

jpnn.com - ANAHEIM - Amerika Serikat menjadi juara penyisihan Volleyball Nations League atau VNL 2023 putra. Tim dari Negeri Paman Sam itu memastikan posisi di puncak klasemen, menggusur Jepang, setelah menaklukkan Bulgaria pada laga pemungkas preliminary round di Anaheim Convention Center, AS, Senin (10/7) siang WIB. AS yang turun dengan mayoritas pemain pelapis, termasuk pemain Jakarta Bhayangkara Presisi pada Proliga 2023 Garrett Muagututia, menang 3-0 (29-27, 25-19, 25-21). Baca Juga: Hasil VNL 2023: Jepang Akhirnya Ternoda, Juara Dunia Pelakunya Pelatih AS John Speraw tampak percaya diri tak menurunkan setter utama sekaligus kapten tim Micah Christenson atau duo outside hitter andalan, yakni Torey Defalco dan Aaron Russel pada laga ini. Muagututia dan kawan-kawan berhasil menjawab kepercayaan sang pelatih dengan mengontrol jalannya pertandingan melawan tim yang berada di dasar klasemen bersama China (yang terdegradasi). "Saya sempat grogi, karena lama tak bermain dan langsung di depan fan sendiri," kata setter AS Micah Ma'a kepada awak Volleyball World seusai pertandingan. Baca Juga: Hasil VNL 2023: Selamat dari Lubang Jarum, Juara Bertahan Tembus 8 Besar "Kami punya pertahanan yang baik dan memiliki banyak pemain yang memiliki karakter pemimpin, berpengalaman," imbuhnya. Pada laga AS vs Bulgaria tadi, Muagututia si mantan Jakarta Bhayangkara muncul sebagai top scorer, yakni 14 poin (13 kill, satu block)