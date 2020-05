Klasemen Sementara dan Jadwal Bundesliga Akhir Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Atmosfer suara penonton bakal mewarnai siaran pertandingan Bundesliga 2019/20 yang bakal bergulir kembali mulai akhir pekan ini.

Hal itu diumumkan oleh salah satu pemegang hak siar Bundesliga, Sky, yang akan mensubtitusi sunyinya tribun-tribun stadion tempat pertandingan berlangsung lantaran larangan penonton hadir.

Sky melalui lamannya mengumumkan penonton di rumah diberi pilihan untuk menyaksikan pertandingan dengan sematan suara suporter atau suara natural, yang mungkin hanya berisikan teriakan pelatih saja.

"Selain panduan komentator, ada juga pilihan untuk menyematkan yel-yel penonton dari tim-tim yang bertanding serta reaksi penonton laiknya di pertandingan normal," demikian tulis Sky.

Sementara bagi pelanggan yang lebih memilih suara original, maka atmosfer pertandingan bakal lebih banyak dipenuhi teriakan para pemain dan pelatih serta bola yang ditendang.

Bundesliga diperbolehkan berlangsung tetapi dengan panduan protokol kesehatan serta digelar tanpa penonton sebagai pencegahan pandemi COVID-19.

Akhir pekan ini plus Selasa (19/5) dini hari WIB terdapat sembilan pertandingan. Berikut di bawah ini jadwalnya. (antara/jpnn)

Jadwal Bundesliga Akhir Pekan Ini

Sabtu (16/5)

20.30 WIB Augsburg vs Wolfsburg

20.30 WIB Borussia Dortmund vs Schalke 04

20.30 WIB Fortuna Dusseldorf vs SC Paderborn 07

20.30 WIB Hoffenheim vs Hertha BSC

20.30 WIB RB Leipzig vs Freiburg

23.30 WIB Eintracht Frankfurt vs Borussia Muenchengladbach

Minggu (17/5)

20.30 FC Koeln vs Mainz 05

23.00 FC Union Berlin vs FC Bayern Muenchen

Selasa (19/5)

01.30 WIB Werder Bremen vs Bayer Leverkusen