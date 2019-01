Kode Nih, Reino Barack Beri Tanda Cinta untuk Syahrini

jpnn.com, JAKARTA - Reino Barack memberi kode tentang adanya hubungan spesial antara dirinya dengan Syahrini. Kode tersebut diungkapkannya saat mengomentari foto penyanyi sensasional itu.

Kejadian bermula saat Syahrini meng-unggah foto ke akun Instagram miliknya, Senin (28/1) kemarin. Dalam foto terlihat Syahrini sedang duduk dan tidak mengarahkan wajah ke kamera.

"Because you love me," tulis Syahrini sebagai keterangan foto.

Posting-an tersebut ternyata dikomentari oleh Reino Barack.

Bukan dengan kata-kata, dia hanya memberi emoji love alias tanda cinta berwarna ungu di kolom komentar.

Emoji cinta yang diberikan Reino Barack kepada Syahrini itu spontan menjadi pembahasan netizen. Followers semakin berspekulasi tentang hubungan asmara mereka. Bahkan ada juga netizen yang semakin yakin tentang kabar keduanya sudah bertunangan.

Seperti diketahui, sejak akhir tahun lalu Syahrini dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Reino Barack. Mereka digosipkan dekat usai Reino Barack putus dari Luna Maya.