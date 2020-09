Komedian ini Syok Berat Divonis Covid-19, Sempat Isolasi di RSUD

jpnn.com - Komedian sekaligus pembawa acara Sentot Gd atau biasa dikenal dengan nama Papham, mengaku positif Covid-19. Melalui akunnya @papham di Instagram, dia menjelaskan awal mula gejala Covid-19 yang dirasakan.

Sekira satu bulan yang lalu, dia merasa batuk dan tidak sembuh dalam beberapa hari. Namun, Papham merasa sehat dan tidak menemukan suatu kejanggalan.

Tak ambil pusing, kala itu dia merasa bahwa batuk yang sedang terjadi hanyalah penyakit biasa. Sampai pada akhirnya, Papham memberanikan diri untuk melakukan tes swab.

"Mulai panik, sambil searching di Google, dan ternyata banyak yang alamin belakangan, gejala kaya gitu namanya "anosmia", di mana lo completly kehilangan kemampuan membau lo pada hidung, atau hilangnya rasa di lidah. Mulai panik tapi berusaha untuk nenangin diri, dan beraniin diri swab," bebernya.

Sembari menunggu hasil tes, Papham melakukan isolasi mandiri. Saat hasil tes swab keluar, dia dinyatakan positif Covid-19. Papham mengaku kaget. Sebab, dia mengaku bahwa selama ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Sambil nunggu hasil, gue isolasi mandiri, sampai akhirnya seminggu kemudian gue divonis Covid-19, hah kok bisa!. Bayangin di tas gue, hand sanitizer ada 3, masker 4 belom lagi di mobil, dan belum lagi disinfektan. Pokoknya, u name it, I have it,” tuturnya.



Papham semakin syok begitu mengetahui ada dua anggota keluarga lain yang melakukan swab dan hasilnya juga positif Covid-19. Padahal, dua orang tersebut tidak tinggal satu rumah dengan Papham.

"Ditambah berapa lama kemudian keluarga di-swab, juga dan nunggu hasil kurang lebih 2 minggu, yang pada akhirnya ada 2 anggota keluarga juga positif, padahal kita gak tinggal serumah," tambahnya.

Setelah dinyatakan positif, Papham langsung dipindahkan dan diisolasi di Rumah Lawan Covid-19 di Tandon Ciater, Tangerang Selatan.