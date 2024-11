Komitmen Cambridge English Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Cambridge University Press and Assessment memperkenalkan dua inovasi baru dalam acara Cambridge English for Indonesia: Building a Brighter Future Together! di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (26/11).

Program ini bertujuan mendukung pembelajaran bahasa Inggris yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa Indonesia dari berbagai jenjang usia.

Produk pertama yang diluncurkan adalah Cambridge English Qualifications Digital for Young Learners.

Baca Juga: Yehonala Gandeng Mentari Assessment untuk Ujian Sertifikasi Cambridge

Program berbasis digital ini dirancang untuk pelajar muda dengan pendekatan interaktif yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik.

“Ujian ini memungkinkan anak-anak belajar dengan metode yang sesuai dengan standar internasional CEFR, sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan,” ujar Sonya Tobing, Country Head Cambridge University Press and Assessment Indonesia.

Cambridge juga memperkenalkan Ready, Steady, Grow!, sebuah materi pembelajaran untuk anak usia prasekolah (3–6 tahun).

Baca Juga: YPI Al Azhar Perluas Kerja Sama dengan Cambridge

Program ini dirancang untuk membantu perkembangan personal dan sosial anak, sambil mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di jenjang sekolah formal.

“Program ini memberikan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tetapi juga membangun kepercayaan diri anak-anak sejak dini,” jelas Andrew Campbell, Global Propositions Manager Cambridge English.