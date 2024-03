Komitmen Pelita Air Beri Pelayanan Terbaik Bebuah Manis, Diganjar Sejumlah Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air meraih tiga penghargaan dari regulator dan stakeholder industri aviasi atas kinerja operasional dan pelayanannya yang dianggap terbaik dalam hal kinerja ketepatan waktu dan utilisasi slot penerbangan berjadwal.

Ketiga penghargaan tersebut yakni (1) penghargaan “Most on Time Performance Domestic Terminal 3 Soekarno Hatta” pada periode Winter 2023 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II; (2) penghargaan “Best in 2023” pada kategori “Utilisasi Slot Terbaik” dari Kantor Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah VI, Padang, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan; dan (3) penghargaan “Best On Time Performance” dari Bandara Internasional Juanda Surabaya, PT Angkasa Pura I.

Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan mengatakan Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap komitmen Pelita Air dalam mengimplementasikan operational and service excellence.

Baca Juga: PT Pamapersada Nusantara Gandeng Pelita Air Service untuk Permudah Mobilitas Karyawan

Khususnya terkait on time performance di dua bandara besar dengan trafik tertinggi di Indonesia, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Juanda Surabaya serta terkait utilisasi slot penerbangan kami di bandara-bandara di bawah naungan wilayah kerja Kantor Otban Wilayah VI.

"Dengan adanya penghargaan ini, masyarakat atau pelanggan yang mengutamakan ketepatan waktu penerbangan, mereka dapat mengandalkan dan menggunakan Pelita Air sebagai pilihan utama moda transportasi udara mereka,” imbuhnya.

Penghargaan ini, lanjut Dendy Kurniawan, merupakan buah kerja keras insan Perwira Pelita Air yang telah dengan konsisten menjaga kinerja ketepatan waktu dan utilisasi slot penerbangan.

“Manajemen menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan Perwira Pelita Air yang telah berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat untuk meraih pencapaian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ujar Dendy Kurniawan.

Sebagai informasi, penghargaan “Most on Time Performance Domestic Terminal 3 Soekarno Hatta” periode Winter 2023 disampaikan oleh pihak Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada ajang “Best Performance Airline Winter 2023” yang digelar pada rangkaian kegiatan Rapat Pembahasan Operasional Summer 2024 dan Skema Lebaran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada 22 Maret 2024.