Komitmen Wujudkan Keberlangsungan Usaha, BRI Insurance Raih Sertifikasi ISO

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance berkomitmen dan terus berusaha mewujudkan keberlangsungan usaha melalui melalui keikutsertaan proses standarisasi penerapan Business Continuity Management System (BCMS).

Atas usahanya itu, BRI Insurance mendapatkan Sertifikasi ISO 22301: 2019 Standardisasi Management System yang diterbitkan oleh The British Standard Institution (BSI) Indonesia pada Rabu (6/9).

Sertifikasi ini pertama kalinya diraih BRI Insurance dengan masa berlaku sampai 3 tahun ke depan.

Penerapan BCMS ini sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang bertujuan meningkatkan resiliensi Perusahaan dalam rangka mewujudkan keberlangsungan usaha.

"Dengan demikian, pencapaian sasaran Perusahaan terpenuhi. Sehingga kepercayaan seluruh stakeholder dapat terjaga, eksistensi Perusahaan dapat dipertahankan dan berkelanjutan," tulis keterangan BRI Insurance, Minggu (22/10).

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, diperoleh hasil No Major Non – Confirmity Identified during the Audit Process, dan No Minor Non-Conformity Identified during the Adult Process, serta 3 komentar positif atas penerapan BCMS di BRI Insurance.

Komentar positif tersebut antara lain adanya komitmen, dukungan, kerja sama, dan koordinasi yang kuat dari seluruh pihak, yaitu mulai dari manajemen hingga seluruh pegawai di Unit Kerja.

Dalam mengimplementasikan BCMS, terdapat skema strategi dan solusi berkelanjutan yang telah di tetapkan oleh Perusahaan, serta adanya program exercise atau uji coba telah ditetapkan pada interval waktu yang terencana dan telah dieksekusi melalui simulasi nyata dengan melibatkan partner eksternal dan supplier.