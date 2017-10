Komodo Travel Mart Bikin Paket Wisata Labuan Bajo Naik Daun

jpnn.com, KUPANG - Komodo Travel Mart (KTM) 2017 memiliki peran ganda bagi pariwisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain memperkenalkan Labuan Bajo kepada buyers dunia internasional, perhelatan yang juga didukung Kementerian Pariwisata (kemenpar) itu semakin naik daun di mata travel agent dan tour operator wisatawan mancanegara.

”Ini adalah bentuk dukungan dan kehadiran Kementerian Pariwisata saat turun gunung membantu industri. Dukungan tour di KTM 2017 ke pulau-pulau yang ada di Labuan Bajo ini membuat paket wisata kami dikenal ke mancanegara. Paket kami harus terus naik daun di mata internasional," ujar Ketua Assocation of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Manggarai Raya Evodius Gonsomer.

Post Tour KTM 2017 digelar 20 hingga 21 Oktober 2017. Peserta Tour KTM sebanyak 79 orang dari 16 negara.

Menurut Evodius, paket tour yang digelar dan dijual ke para buyers internasional itu adalah menyambangi Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kalong, Pulau Padar, Pulau Komodo, dan Pink Beach.

"Paket itu bisa dibuat selama tiga hari saat di Labuan Bajo. Bisa datang dari Jakarta, Bali maupun daerah lain. Nanti wisatawan diajak menginap di atas kapal, dan menikmati semua keindahan yang ada di Labuan Bajo," ujar pria yang biasa disapa Evo itu.

Sekadar informasi, sebelumnya KTM 2017 digelar di Swiss Belinn Kristal Hotel, Kupang. Di situ, semua destinasi eksotis Nusa Tenggara Timur (NTT) ditawarkan kepada 16 negara.

Dalam agenda KTM 2017, ada dua program yang digelar. Yang pertama, bursa pariwisata travel mart. Even ini digelar 18-19 Oktober 2017 di Kota Kupang.