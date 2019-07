Kompak Pamer Kemesraan, Roger Danuarta dan Cut Meyriska Segera Menikah?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Roger Danuarta dikabarkan akan menikahi Cut Meyriska dalam waktu dekat. Kabar itu merebak setelah keduanya kompak memberi sinyal akan naik ke pelaminan.

Mereka mengunggah postingan senada di akun Instagram masing-masing, @cutratumeyriska dan @rojerrojey.

“A Thaausand. Five Hundred. Fifty. One. Amazing days. And still counting!” tulis keduanya sambil mengunggah foto bermesraan dengan berbeda pose, pada Kamis (4/7) lalu.

Roger mengunggah foto bersama Cut Meyriska di dalam sebuah masjid. Dalam foto itu, keduanya saling bertatapan bahagia.

Sedangkan Cut Meyriska mengunggah foto sedang memegang buket bunga besar saling bertatapan dengan Roger.

Sebelumnya, mereka sempat dikabarkan telah bertunangan pada 16 Juni 2019 lau di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.