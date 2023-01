Kondisi Terkini Venna Melinda Setelah Jadi Korban KDRT, Terbaring di Rumah Sakit 

jpnn.com, JAKARTA - Putra bungsu selebritas Venna Melinda, Athalla Naufal membagikan potret terkini sang ibunda melalui akunnya di Instagram.

Dalam potret tersebut, tampak Venna terbaring di ranjang rumah sakit dengan selimut coklat.

Venna masih mengenakan baju biasa, masker dan ciput hijab coklat di kepalanya.

Istri Ferry Irawan tersebut memejamkan matanya tampak tak berdaya. Di sisi ranjang, Athalla terlihat mencium kening dan menggenggam erat tangan sang ibunda.

Athalla lantas mengucapkan kalimat penghibur untuk sang ibunda.

Dia mengatakan akan selalu berada di samping sang ibunda dalam kondisi apa pun.

"Always here for you, Mah," begitu tertulis keterangan unggahan Athalla, dikutip Senin (9/1).

Venna Melinda diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami, Ferry Irawan.