Konser Berlangsung Meriah, Jonas Brothers Bawakan Puluhan Lagu Hit

jpnn.com, JAKARTA - Jonas Brothers telah menggelar konser The Tour di Indonesia pada Sabtu (24/2) malam.

Tiga bersaudara itu menghibur para penggemar mereka dengan membawakan puluhan lagu hitsnya.

Jonas Brothers membuka penampilan mereka dengan menyanyikan What Man Gotta Do.

Para penonton yang menantikan kehadiran Joe Jonas, Nick Jonas, serta Kevin Jonas sontak berteriak histeris ketika mereka hadir di atas panggung dan tampil dengan energik.

Setelah menyanyikan lima lagu hitsnya, yakni What A Man Gotta Do, S.O.S, Hold On, Goodnight & Goodbye, dan That's Just The Way We Roll, Nick lantas menyapa para penonton.

Suami Priyanka Chopra itu mengaku senang. Sapaan Nick Jonas pun disambut riuh senang dan semangat dari para penggemar.

"Sangat menyenangkan di sini malam ini, sudah lama tidak ke sini. Jakarta kota yang indah. Sangat spesial ada di sini malam ini," ujar Nick Jonas di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (24/2) malam.

Di pertengahan konser Joe Jonas juga sempat menyapa para penonton yang hadir.