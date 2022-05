Konser Ngambyar, Bukti Pesona Didi Kempot Tak Memudar

jpnn.com - Ribuan penggemar Didi Kempot kembali ambyar dalam konser bertitel ‘Ngambyar, Doa untuk Sang Legenda’ di Solo pada Sabtu lalu (7/5). Konser untuk haul kedua Didi Kempot itu menjadi bukti pesonanya tetap bertahan.

Laporan Romensy Augustino, Solo

DIDI Kempot yang meninggal dunia pada 5 Mei 2020 tetap menjadi magnet luar biasa bagi para penggemarnya.

Lebih dari 2.000 Sobat Ambyar -julukan fan Didi Kempot- berkumpul di Bengawan Solo Park untuk bersama-sama menyanyikan tembang-tembang karya sosok berjuluk The Godfather of The Broken Heart itu.

Sejumlah penyanyi tampil di konser itu, antara lain, Denny Caknan, Ndarboy Genk, Sruti Respati, Rima Ervina, Lara Silvy, dan para artis pendukung lainnya.

Ndarboy yang datang dari Yogyakarta menghibur para Sobat Ambyar dengan lagu Balungan Kere, Ojo Nangis, Cidro, dan Mendung Tanpo Udan.

Saat menyanyikan Cidro, Helarius Daru Indrajaya —nama aslinya- juga menampilkan Staso Prasetyo, salah satu anak Didi Kempot dari pernikahannya dengan Dian Ekawati.

"Bangga, senang, walaupun sudah dua tahun ini beliau (Didi Kempot) meninggalkan kita, tetapi karya-karyanya banyak digemari," ujar Ndarboy saat ditemui seusai konser.