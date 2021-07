Kontribusi Bonucci, Tua-Tua Keladi yang Dapat Gelar Pemain Terbaik di Final EURO 2020

jpnn.com, LONDON - Italia menjadi juara EURO 2020 setelah menang adu penalti 3-2 atas Inggris pada laga final yang dihelat di Stadion Wembley, London, Senin (12/7) dini hari WIB, Leonardo Bonucci dipilih sebagai pemain terbaik di laga puncak ini.

Sebelum memasuki adu penalti, pertandingan sejatinya berakhir imbang 1-1 di waktu normal 90 menit. Kemudian di perpanjangan waktu 2x15 menit, skor ternyata tak kunjung berubah karena itu laga dilanjutkan ke babak adu penalti.

Bonucci sendiri menjadi pemain terbaik karena memang menunjukkan kontribusi yang luar biasa. Bukan hanya sukses di adu penalti, dia juga sosok dibalik gol penyama kedudukan setelah sebelumnya Italia tertinggal 0-1 karena gol cepat Luke Shaw pada menit kedua.

Pemain Juventus itu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-67 memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang Inggris. Sepanjang laga, dia juga kerap melakukan intersep, berduel, dan berkali-kali mampu membendung serangan Inggris.

"Dia sudah 34 tahun, tetapi menunjukkan performa bertahan yang sangat kuat. Bonucci berkali-kali mendistribusikan bola dengan baik dari belakang dan menjadi pahlawan penyama kedudukan Italia," kata Packie Bonner, tim pengamat UEFA.

Bonucci memang menjadi tembok tangguh bersama Chiellini. Meskipun usianya sudah bisa dikatakan tua untuk seorang pesepak bola, tetapi mereka sukses membawa Italia menjadi juara, seperti pepatah tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi.

Capaian ini juga mematahkan lirik lagu football is coming home, menjadi football is coming to Rome. Ini merupakan gelar kedua Italia setelah terakhir mereka meraihnya pada 1968 silam. (dkk/jpnn)



