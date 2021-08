Kopi Kenangan Gandeng Hotman Paris Kenalkan Minuman dengan Boba Emas

jpnn.com, JAKARTA - Kopi Kenangan akan merayakan hari jadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hari Mantan Nasional (HARMANAS) yang keempat tahun pada Minggu (22/8).

Merayakan Harmanas, Kopi Kenangan meluncurkan “Sultan Boba” yakni minuman dengan tekstur boba emas yang lebih chewy serta memiliki penampilan kuning keemasan.

Diluncurkan dalam empat varian; Susu Sultan Boba Gula Aren, Kenangan Milk Tea with Sultan Boba, Milk Tea Shades of Earl Grey with Sultan Boba serta Hazelnut Choco Milk Tea with Sultan Boba.

Sultan Boba bisa didapati di Jawa pada 2 Agustus 2021 dan di gerai Kopi Kenangan di seluruh Indonesia pada 16 Agustus 2021.

"Bagi saya inovasi Sultan Boba ini sangat menarik, mulai dari namanya yang unik juga dibuat dari bahan-bahan premium berkualitas, tentunya memiliki keunikan sendiri yang tidak banyak dimiliki brand lain," ujar Hotman Paris, Brand Ambassador Sultan Boba, dalam keterangan tertulis, Senin (16/8).

Selain menghadirkan Sultan Boba, Kopi Kenangan juga memberikan beragam promo menarik sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen yang telah ikut merayakan berbagai kenangan manis selama empat tahun terakhir.

Beragam promo menarik dapat dinikmati oleh konsumen selama Agustus 2021, seperti:

1. Harmanas Peak Day Promo (KK App), pada 21 - 22 Agustus, Beli dua gratis dua menu pilihan (Kopi Kenangan Mantan/Thai Tea/Latte). Extra cashback Rp16 ribu menggunakan GoPay (min order 36K)

2. Harmanas Promo Walk-In: 27 - 29 Agustus, beli empat Kopi Kenangan Mantan/Thai Tea/Latte/Jasmine Earl Grey Milk Tea with GoPay for 44K