Kualifikasi Euro 2020: Inggris Pesta Pora, Raheem Sterling Ukir Rekor

jpnn.com, LONDON - Penyerang Manchester City Raheem Sterling bersinar di matchday pertama kualifikasi Euro 2020. Pemain berusia 24 tahun itu mencetak hat-trick untuk membawa Inggris pesta gol ke gawang Republik Ceko, 5-0.

Dalam laga pertama di Grup A yang digelar di Wembley, Sabtu (23/3) dini har WIB itu, Sterling membuka pesta tuan rumah pada menit ke-24. Harry Kane menutup babak pertama menjadi 2-0 lewat eksekusi penalti di menit ke-45.

Sterling menggila di babak kedua. Gol keduanya, ketiga untuk Inggris, tercipta di menit ke-62. Hat-trick Sterling lahir pada menit ke-68. Sementara gol kelima Tim Tiga Singa lahir lantaran pemain Ceko Tomas Kalas bunuh diri pada menit ke-84. "Saya memberikan kepercayaan untuk Sterling, dan dia membayarnya dengan baik," kata pelatih Inggris Gareth Southgate seperti dikutip dari Sky Sports.

(Buka dong: Belanda Pesta Gol di Matchday Pertama Kualifikasi Euro 2020)

Sterling menjadi pemain kedua di era kepemimpinan Southgate yang mencetak hat-trick setelah Harry Kane dalam laga Inggris vs Panama di Piala Dunia 2018. Sterling juga mengukir rekor. Dia menjadi pemain pertama yang mencetak tiga gol di Wembley setelah Jermain Defoe pada September 2010.

"Saya melihat buah dari kerja keras Sterling selama latihan. Jadi, sebenarnya ini tidak terlalu membuat saya terkejut. Dia pemain yang percaya diri di dalam dan luar lapangan," ucap Southgate. (adk/jpnn)

? RESULTS ?



???? Sterling nets hat-trick as England start in style

???? EURO 2016 winners Portugal held at home

???? World champions France open with away win



???? Performance of the night? #EURO2020 pic.twitter.com/YH0gPb0LYy — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 22, 2019