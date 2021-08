Kualifikasi MotoGP Styria Penuh Drama, Marquez Terjatuh, Martin Pecahkan Rekor

jpnn.com, SPIELBERG - Kualifikasi MotoGP Styria di Red Bul Ring, Spielberg, Sabtu (7/8) malam penuh drama.

Sebanyak 12 pembalap pada kualifikasi utama (Q2) MotoGP Styria tampil habis-habisan mencatat waktu terbaik demi posisi terbaik pada garis start saat balapan Minggu (8/8) malam.

Setelah motor mereka 'panas', pembalap seperti Jack Miller, Joan Mir, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Francesco Bagnaia hingga Marc Marquez menggila saat sesi kualifikasi menyisakan lima menit.

Marquez yang berusaha memperbaiki waktunya satu menit 23,489 detik harus gigit jari di detik-detik akhir kualifikasi.

Eighth on the grid for @marcmarquez93! ????



This was where his pole position challenge ended! ????#StyrianGP ???? pic.twitter.com/bzEYZaHAdK — MotoGP™???? (@MotoGP) August 7, 2021