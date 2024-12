Kunjungi Markas PBB, Fraksi PKS DPR Perjuangkan Nasib Anak-Anak Gaza Korban Agresi Israel

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI mendatangi Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Kunjungan itu dalam rangka melakukan diplomasi parlemen.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memimpin delegasi FPKS bertemu dengan Perwakilan Khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk Isu Kekerasan terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General for Violence Against Children.

Delegasi Fraksi PKS DPR bertemu dengan Pablo Espienella dari Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB.

Delegasi Fraksi PKS DPR terdiri dari Jazuli Juwaini, anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi I Habib Idrus Al Jufri, anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi VI Ismail Bachtiar, anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani dan Muhammad Haris, serta anggota Komisi XIII Meity Rahmatia.

Delegasi disambut oleh Duta Besar LBBP Wakil Tetap RI Untuk PBB New York/Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan didampingi Deputi Wakil Tetap RI Untuk PBB New York Duta Besar Hari Prabowo.

Pertemuan yang diselenggarakan di PBB New York ini membahas agenda perlindungan anak dari kekerasan khususnya dari konflik dan peperangan.

Secara khusus delegasi memberi perhatian terhadap nasib anak-anak Palestina yang menjadi korban agresi Israel di Gaza, Rafah, dan Tepi Barat.

Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan Fraksi PKS DPR RI memiliki kepedulian besar dalam upaya perlindungan anak-anak dari kekerasan atas nama apa pun.