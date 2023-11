Kymco Downtown MY2024 Dibekali Traction dan Cruise Control

jpnn.com - Kwang Yang Motor Co, Ltd kembali meramaikan pasar skuter matik lewat model terbaru, Kymco Downtown model year (MY) 2024. Kymco memastikan Downtown 2024 menawarkan inovasi teknologi, terutama dalam kenyamanan dan pengalaman berkendara baru. Beberapa elemen ditingkatkan terutama untuk mendukung berkendara jauh. Baca Juga: Kymco Memperkenalkan Inovasi Teknologi Motor Listrik Yang Terintegrasi Desain Downtown 2024 masih kuat dengan gaya sport yang dipadukan dengan travel-inspired. Layar TFT berukuran besar dan sistem start-stop tanpa kunci, termasuk fitur tekanan ban yang mendukung rasa nyaman saat touring. Pengendara juga akan mendapatkan pemberitahuan terkait tekanan ban yang direkomendasikan saat berkendara. Baca Juga: Kymco Skytown Goda Pengguna Yamaha NMax dan Honda PCX Hal istimewa lain yang terdapat pada Downtown 350 ialah fitur cruise control yang sangat memudahkan pengendara. Teknologi keselamatan berkendara ditunjang lewat traction control, sehingga tak perlu khawatir saat berkendara di segala kondisi cuaca.