Lagi-Lagi Manchester United Gagal Mencetak Gol di London

jpnn.com, LONDON - Manchester United kembali harus puas dengan hasil imbang 0-0 dalam dua pertandingan beruntun di London.

MU bermain imbang 0-0 saat menyambangi markas Crystal Palace dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris di Stadion Selhurst Park, Kamis (4/3) dini hari WIB.

Itu menjadi hasil tanpa gol beruntun MU di London, setelah akhir pekan lalu mereka juga cuma main dengan skor kacamata saat melawat ke kandang Chelsea di Stamford Bridge.

Hasil imbang itu cukup bagi MU untuk memperpanjang rekor nirkalah dalam rangkaian 21 laga tandang berturut-turut, tetapi merugikan mereka dalam perburuan gelar juara Premier League.

14 - Manchester United are the fifth team to remain unbeaten in their first 14 away top-flight matches in a season (W8 D6), after Leeds United in 1973-74, Liverpool in 1987-88 and Arsenal in both 2001-02 and 2003-04. Solace. pic.twitter.com/eYiHWie4OC — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2021