Lagi, Panglima Mutasi dan Promosi Jabatan 33 Pati TNI

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali memutuskan untuk melaksanakan mutasi jabatan perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI. Mutasi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi (Pati) guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

“TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan untuk menyegaran personel di tingkat Perwira Tinggi TNI,” kata Panglima TNI seperti dilansir dalam siaran pers Puspen TNI, kemarin.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/776/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan promosi dan mutasi jabatan 33 Pati TNI. Jumlah tersebut terdiri dari 16 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 6 (enam) Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Sebelumnya, Panglima TNI melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap 72 perwira tinggi TNI terdiri dari 17 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 44 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/635/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatn dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.(fri/jpnn)

Daftar Nama 16 Pati TNI AD

1. Brigjen TNI U.S. Yusmana dari Pa Sahli Tk. II Bidang Komsos Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad

2. Kolonel Chb Muhammad Taufik dari Pamen Denma Mabesad menjadi Pa Sahli Tk. II Bidang Komsos Panglima TNI

3. Brigjen TNI Gatot Sudjatmiko dari Pa Sahli Tk. II Bidang Banusia Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI

4. Brigjen TNI Achmad Riad dari Pa Sahli Tk. II Was Eropa & AS Sahli Bidang Hubint Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Bidang Banusia Panglima TNI

5. Kolonel Inf Andi Muhammad dari Irut Intel Itum Itjenad menjadi Pa Sahli Tk. II Was Eropa & AS Sahli Bidang Hubint Panglima TNI

6. Brigjen TNI Sofyan Yahya Botutihe dari Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bidang Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI

7. Brigjen TNI I Ketut Duara dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bidang Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI.

8. Mayjen TNI Awaluddin dari Pa Sahli Tk. III Bidang Jahpers Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad

9. Brigjen TNI Sucianto dari Waasrenum Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bidang Jahpers Panglima TNI

10. Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto dari Asrena Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

11. Brigjen TNI Hassanudin dari Kasdam I/BB menjadi Asrena Kasad

12. Brigjen TNI Untung Budiharto dari Waasops Kasad menjadi Kasdam I/BB

13. Kolonel Inf Rifki dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waasops Kasad

14. Brigjen TNI Rochadi dari Dir A Bais TNI menjadi Dankoopssus TNI (Orgas baru)

15. Brigjen TNI Denny R.I. Masengi dari Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bidang Polkamnas Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Indag Sahli Bidang Ekkudag Panglima TNI

16. Kolonel Chk Deddy Suryanto dari Waka Dilmil I Medan menjadi Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bidang Polkamnas Panglima TNI.