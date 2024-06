Lagi, Sinar Mas Land Raih Penghargaan The 2024 FIABCI World Prix d'Excellence Awards

jpnn.com, SINGAPURA - Sinar Mas Land melalui salah satu proyeknya, Navapark BSD City menyabet penghargaan kategori Silver Winner Sustainable Development di ajang The 2024 FIABCI World Prix d'Excellence Awards yang digelar di the Gardens by the Bay, Singapura, Kamis (30/5).

Deputy Group CEO Strategy Development and Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta mengucapkan apresiasi yang diberikan FIABCI World Prix d'Excellence Awards untuk Navapark BSD City.

Dia meyenyebut keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen Sinar Mas Land sebagai pengembang properti di Indonesia yang konsisten mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Navapark telah mendapatkan sertifikasi Greenship Neighborhood dengan peringkat platinum dari Green Building Council Indonesia (GBCI) untuk kawasan mixed-use residential pertama di Indonesia.

"Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus berupaya menghadirkan produk properti yang inovatif, kreatif, serta berkualitas dan dipadukan dengan aspek sustainability serta teknologi sesuai dengan kebutuhan pasar properti saat ini,” kata Herry.

FIABCI World Prix d'Excellence Awards adalah penghargaan tertinggi dalam dunia properti sekaligus apresiasi terhadap mahakarya properti terbaik dunia dan memiliki inovasi serta keunggulan dari sejumlah aspek utama yang diberikan satu tahun sekali bersamaan dengan Kongres FIABCI.

Sejak 2011 hingga 2024, Sinar Mas Land memenangkan 12 kali penghargaan dari FIABCI World Prix d'Excellence Awards.