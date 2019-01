Lagu BLACKPINK Jadi Penyemangat Anak Denada

jpnn.com, JAKARTA - Denada Tambunan mengungkapkan kebiasaan anaknya, Shakira yang ternyata mengidolakan BLACKPINK.

Menurutnya, putrinya itu selalu menjadikan lagu-lagu dari BLACKPINK sebagai penyemangat untuk sembuh dari leukemia yang diderita.

"Lagu-lagu mereka yang jadi semangat bukan hanya untuk dirinya (Shakira) sendiri, tapi juga untuk pejuang leukimia lain yang kebetulan sekamar dengannya," tulis Denada lewat akun Instagram @denadaindonesia, Senin (28/1).

Pelantun lagu Jogetin Aja itu menyebut Shakira sangat terhibur bila mendengarkan lagu BLACKPINK. Tidak hanya itu, Shakira juga mengajak perawat atau pasien lain mendengarkan karya grup perempuan asal Korea Selatan itu.

"Dia ajak para nurse untuk dansa bersama dia, dan dia akan nyanyikan lagu-lagu mereka untuk menghibur pasien lain," cerita Denada.

Menariknya, Denada juga kerap membawa nama BLACKPINK untuk membujuk Shakira.

Dia merayau putrinya yang berusia enam tahun agar mau makan supaya kelak bisa seperti BLACKPINK.

"Di saat dia enggak mau makan, aku menjadikan BLACKPINK sebagai senjata rayuan, Wah, kalau enggak mau makan, nanti gimana mau jago nyanyi kayak Jennie? Dan ini selalu berhasil. Alhamdulillah. And thank you BLACKPINK," beber Denada. (mg3/jpnn)