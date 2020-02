Laksma Ivan Yulivan Anugerahkan Sabuk Kehormatan Inkai Kepada Menpora

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut (Kadisdikal) Laksamana Pertama TNI Dr. Ivan Yulivan selaku Ketua Umum Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) bersama Ketua Dewan Guru INKAI Harmen Lukas Tompodung menganugerahkan sabuk hitam DAN VII Kehormatan INKAI kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali pada Pembukaan Kejuaraan Nasional Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) 2020, di Gedung POPKI Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (21/2).

Penyematan sabuk hitam tersebut menandakan bahwa Menpora RI secara resmi ditetapkan menjadi Keluarga Besar INKAI.

Pada kesempatan tersebut, Menpora RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran INKAI yang telah memberinya sabuk kehormatan dan menjadikannya keluarga besar yang diharapkan selalu bergerak bersama untuk memajukan olahraga karate di Indonesia.

Baca Juga: TNI AL Bantu Evakuasi Korban Tragedi Susur Sungai Sempor Sleman

Kejurnas INKAI dibuka secara resmi oleh Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman di hadapan para atlet karate seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan dan pencarian bibit prestasi dalam menunjang program Kejuaraan Nasional INKAI.

Kejurnas tersebut mempertandingkan nomor Kata dan Kumite putra-putri Pra Usia Dini, Usia Dini, Pra Pemula, Pemula, Kadet, Junior, Under 21, Senior, Veteran dan Best of the Best serta diikuti oleh 28 kontingen dari 34 Provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah peserta 1.870 karateka INKAI. Mereka nantinya akan berlaga dan memperebutkan Piala Bergilir Ketua Umum Koni Pusat dan Ketua Umum INKAI.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan mewakili Ketua PB. Forki, Danpuspomal Laksma TNI Dr. Nazali Lempo, Wakil Ketua Sekjen Koni serta Staf Menpora Bidang Prestasi.(fri/jpnn)